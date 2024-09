Satellit „Salsa“ verglüht am Sonntag in Atmosphäre

Vor rund 24 Jahren startete die aus vier Satelliten bestehende „Cluster-Mission“ der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) zur Vermessung des Weltraumwetters ins All. Am Sonntag wird „Salsa“, als erster Satellit des Quartetts (Bild oben), in der Atmosphäre der Erde verglühen.