Welser-Möst dirigierte am Geburtsort Bruckners

Zwei Fest-Konzerte am gleichen Tag wurden zur Krönung des 200. Geburtstags von Anton Bruckner. Star-Dirigenten standen am Pult: Franz Welser-Möst und das Cleveland Orchestra gaben ein Open-Air in Ansfelden; Markus Poschner und das Bruckner Orchester widmeten sich in der Stiftsbasilika in St. Florian dem Giganten.