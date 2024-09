Kärnten-Urlauber trifft seine Lebensretterin

Schuzengel schickte Ärztin

Jedoch hatte er Glück im Unglück, denn auch sein Schutzengel radelte mit und sorgte dafür, dass eine junge Kärntner Ärztin (außer Dienst) zur rechten Zeit am rechten Ort war. Sie erkannte sofort, was los war, begann mit der Reanimation. Nitsche wurde ins Klinikum geflogen, wo er dann sogar am Herzen notoperiert werden musste. Über die „Krone“ war es Hildegard Jasser-Nitsche, Tochter des Grazers und selbst Ärztin, gelungen, die Lebensretterin ausfindig zu machen und so kam es nun zum emotionalen Aufeinandertreffen.