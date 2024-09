Hitler verherrlicht wegen „Angst vor Mobbing“

KZ-Besuch hinterließ Eindrücke

Rekordverdächtige 146 solcher Bilder – in der Internet-Sprache auch „Memes“ genannt – schickte er seit 2021 via WhatsApp herum. Bis im Vorjahr die Polizei vor der Tür stand. Der Auftritt der Beamten habe Eindruck hinterlassen, berichtet Verteidiger Michael Hofer: Der 17-Jährige habe danach mit seinem Opa eine KZ-Gedenkstätte besucht. Dies habe Spuren hinterlassen und ihm bewusst gemacht, wen und was er da eigentlich unterstützte: „Es hat mich geschockt.“