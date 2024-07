Deportations-Video aus NS-Zeit: „Fand ich amüsant“

Die Nazi-Sachen habe er als 17-Jähriger auf einem Markt in Tschechien gekauft, erklärt der im Pongau lebende Deutsche (31). Und meint zur Fahne, das sei auch ein Symbol Preußens. Auch klare NS-Symbole wie die Schwarze Sonne konnte er erklären. Was im Widerspruch zu seiner Erklärung zu den Propaganda-Postings steht: „Das war Blödheit und Unwissenheit. Ich habe nicht nachgedacht.“ Letzteren Satz wiederholt er auch, als ihn der Richter auf Kommentare anspricht. Bilder, die vor Hass gegen Ausländer und Juden nur so strotzen, hat er immer wieder mit „Genial“ kommentiert: „Und da haben Sie auch nicht nachgedacht?“