Zwei falsche Fünfziger und ein richtig armes Reh

Videos über Falschgeld-Produktion am Handy

Vorgeworfen wird ihm, er habe vor der Inhaftierung auf einer Tankstelle und in einer Pizzeria wissentlich mit zwei gefälschten 50-Euro-Scheinen bezahlt. Stimmt nicht, sagt er: „Die Videos über Falschgeld sind über das Internet einfach so auf mein Handy gekommen. Bezahlt habe ich mit Blüten sicher nicht.“ Und der Chat auf seinem Handy, in dem er schreibt, er habe kein Geld, sondern nur Falschgeld? „Das war ein Spaß gegenüber einem Bekannten.“