„Es geht Richtung industrielle Landwirtschaft“

Österreich würde die landwirtschaftliche Vielfältigkeit bei Früchten und Ackerkulturen verlieren. Schmiedlechner: „In Österreich geht es Richtung industrielle Landwirtschaft.“ Der heimische Rinderbestand sei rückgängig, ebenso der Schweinebestand: „Es wird hier mit positiven Zahlen getrickst.“ Die Bio-Landwirtschaft sei zwar positiv, aber in Zeiten stark steigender Teuerung sehe man, dass die Nachfrage nachlasse, weil sich die teureren Bioprodukte viele nicht mehr leisten könnten: „Die Bio-Landwirtschaft ist eine naturnahe Kreislaufwirtschaft, und das ist gut so. Aber auch die konventionelle Landwirtschaft hat in Österreich einen hohen Standard und ist äußerst wichtig.“