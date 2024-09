Team Kärnten will Jost-Vergleich selbst zahlen

Das ist eine absolute Neuigkeit in der Politik: Bei der Stadtsenatssitzung in Klagenfurt hat das Team Kärnten vorgeschlagen, die 260.000 Euro Vergleichskosten in der Causa Peter Jost selbst zu tragen. Zehn Parteifunktionäre inklusive Bürgermeister Christian Scheider würden sich die Kosten aufteilen.