Sie liefern die besten Informationen in die Häuser

„Dieser Job hält mich geistig und körperlich fit. Man fährt täglich mit dem Auto, aber bedacht und ganz präzise, man ist durch das Ein- und Aussteigen ständig in Bewegung, muss viel denken!“, erzählt der gelernte Maurer um 3.30 Uhr beim Lagerhaus in Gmünd, wo auf ihn die Zeitungen warten, die er dann gleich in den Gebieten Burgwiese, Unterkreuschlach, Oberkreuschlach und Treffenboden zustellt. „Insgesamt sind es 100 Exemplare“, erzählt der 81-Jährige während der Fahrt; plötzlich springt Pontasch aus seinem Fiat Panda, um die erste „Krone“ in den Postkasten zu stecken – nur noch 99! Die