ÖSV-Dame hebt heute „oben ohne“ nach Chile ab

„Hoffentlich haben wir in Chile so geniale Bedingungen wie vor zwei Jahren. Damals waren Schnee und Wetter einen Monat fast perfekt“, erinnerte sich Emily Schöpf an den Spätsommer 2022 zurück, ehe sie heute Abend von München via Paris nach Santiago abhebt. In Südamerika wird sich die 24-jährige Montafonerin bis 1. Oktober gemeinsam mit Abfahrtsgesamtweltcupsiegerin Conny Hütter, ihrer Atomic-Kollegin Mirjam Puchner, mit der sie sich auch Service-Guru Gernot Grasser „teilt“ und Steffi Venier auf die bevorstehende Saison vorbereiten.