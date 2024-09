Darts-Wunderkind bricht auf Bühne in Tränen aus

„Er ist der stärkste Bursche, den ich kenne“

Wenige Stunden später meldete sich Littler noch einmal in den sozialen Medien zu Wort. „Ich suche nicht nach Sympathie oder so, ich wollte nur sagen, dass mein bester Freund seinen Vater in einem so jungen Alter verloren hat. Ich kenne Ellis, seit wir beide drei oder vier Jahre alt waren, und ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, dass er der stärkste Bursche ist, den ich kenne“, schilderte er.