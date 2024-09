Nun erste Fälle von West-Nil-Fieber in Österreich

Von Menschen und Pferden kann das Virus nicht mehr in Stechmücken gelangen und somit auf keinen weiteren Menschen oder ein Pferd übertragen werden. Es breitet sich zunehmend in Europa aus, vor allem im städtischen Raum und dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird, berichten Forscher. „Das Risiko in Österreich, an West-Nil-Fieber zu erkranken, ist aber nach wie vor gering“, so die AGES.