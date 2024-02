Das West-Nil-Virus ist in Europa auf dem Vormarsch

„2023 wurde in Österreich ein einziger Fall gemeldet, die betroffene Person hat sich höchstwahrscheinlich in Italien infiziert“, so die AGES: „In Österreich gab es auch bisher keinen Todesfall beim Menschen.“ Rund 80 Prozent der Infektionen beim Menschen bleiben in der Regel unbemerkt, weil sie keine Symptome verursachen. Knapp 20 Prozent der Betroffenen werden von grippeähnlichen Symptomen heimgesucht, bei sieben von tausend infizierten Menschen kommt es zur „West-Nil-Virus-assoziierten Meningoenzephalitis“ (Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, Anm.).