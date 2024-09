Bis zu 32 Grad: Der Sommer ist noch nicht vorbei!

Verlängerter Sommer

Der Hochdruckeinfluss hält auch am Dienstag noch an: Mit leichtem Föhnwind aus Südwesten bleibt es weiterhin außergewöhnlich warm für die Jahreszeit. Ab Mittag können sich harmlose Quellwolken bilden. Einzelne gewittrige Schauer sind entlang der südlichen Landesgrenze möglich. Sonnig und trocken bleibt es in den Tälern und Becken. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 32 Grad.