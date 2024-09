Olympia-Tickets an Slowakei, Lettland und Dänemark

In der Gruppe D in Bratislava, in der auch Österreich spielte, gewann die Slowakei am Sonntag das entscheidende Duell mit Kasachstan 3:1. In Riga setzte sich Lettland im Spiel um den Turniersieg gegen Frankreich mit 5:2 durch, in Aalborg gewann Dänemark gegen Norwegen 4:1.