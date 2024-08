Frau rauchte in Flugzeug: Von Polizei empfangen

Raucherin schlug nochmal zu

Nichtsdestotrotz soll die Raucherin sich später noch einen Tschick am Klo angezündet haben. Der heimische Luftfahrtexperte und Buchautor Patrick Huber: „Feuer an Bord eines Flugzeuges stellt immer eine große Gefahr dar. Wird eine glühende Zigarette im Mistkübel der Toilette entsorgt und entzündet sich, kann das verheerende Folgen bis zum Absturz haben.“ Nach der Landung in Griechenland wartete die Polizei auf die Raucherin.