Mann wollte seiner Ehefrau Straftat anhängen

Ein richtiger Scheidungskrimi ist derzeit in Singapur in aller Munde. Da sie seiner Meinung nach nicht genug zum Unterhalt der Eheleute beigetragen hatte, war der Mann fuchsteufelswild auf seine Noch-Frau. Nach ausführlicher Beratung von Anwälten heuerte er einen Privatdetektiv an, der nach Beweisen für Ehebruch suchen sollte. Als daraus nichts wurde, kam er auf die Idee, dass eine Vorstrafe seiner Frau das Scheidungsverfahren beschleunigen könnte. Seiner neuen Freundin gegenüber lobte er das neue Projekt nach Angaben des Gerichts als „perfekten Plan“.