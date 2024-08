Arnautovic und Co. vier Tage lang in Klagenfurt!

Montag geht‘s los

Denn die ÖFB-Truppe von Teamchef Ralf Rangnick wird von Montag bis Donnerstag hier auflaufen! Am Montag um 18 Uhr wird davor im Karawankenblick-Stadion trainiert, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag innerhalb der EM-Arena. „Wir freuen uns, wollen dem ÖFB bestmögliche Konditionen bieten“, sagt Sportpark-Chef Daniel Greiner. Bekanntlich läuft das österreichische Team dann ja am Freitag (20.45 Uhr) in Laibach im ersten Nations-League-Match gegen Slowenien auf.