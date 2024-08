Wilder Streit: Auto nach Überholmanöver demoliert

Über solche Aktionen kann man nur den Kopf schütteln. Ausgangspunkt war am Donnerstag in Hellmonsödt das Überholmanöver eines 41-jährigen Autolenkers aus Oberneukirchen, der auf der Leonfeldner Straße einen vor ihm fahrenden Slowaken (43) überholte. Zweiterer beschleunigte dabei und erschwerte dem um zwei Jahre jüngeren Lenker dadurch das Wiedereinordnen in den Verkehr.