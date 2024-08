Wie mit Ängsten und Sorgen der Kinder umgehen

Back to school – nach neun Wochen Sommerferien ist es gar nicht so einfach, sich wieder auf die Schule umzustellen. Für Kinder genauso wenig wie für Eltern. Der Übergang vom entspannten Ferienalltag zurück in den Schulalltag fällt vielen schwer, und nicht selten ist die Angst vor dem Schulstart groß.