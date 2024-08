Verlobungs-Gerüchte um Aniston-Ex Justin Theroux

Am Mittwochabend schritt Justin Theroux mit seiner Freundin Nicole Brydon Bloom Hand in Hand über den roten Teppich am Lido. Der Ex-Mann von Jennifer Aniston ist nämlich Teil des hochkarätigen Casts von Tim Burtons neuem Film „Beetlejuice, Beetlejuice“, der zur Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig gezeigt wurde.