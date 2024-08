Am Wochenende beginnt eine neue Zeitrechnung

Kadertechnisch gab es nur geringfügige Änderungen. Mit Daniel Pinter ist ein hoffnungsvoller Ungar aus der Veszprem-Schule „zugelaufen“, Ex-Harder Srdjan Predragovic, zuletzt in Graz, soll mehr Torgefahr garantieren. „Wir haben am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn er einen seiner Tage hat!“ Allein in zwei Duellen (HLA und Cup) schenkte er Bregenz zuletzt 27 (!) Treffer ein. Wenn es der Serbe beim Auftakt am Samstag im Grazer Sportpark im Ländle-Dress ähnlich hinbekommt, wären in Bregenz alle glücklich