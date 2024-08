Hass gegen Garcia: „Hoffe, deine Mama stirbt bald“

„Dies sind einige der Nachrichten, die ich in letzter Zeit erhalten habe, nachdem ich einige Matches verloren habe. Das sind nur ein paar von ihnen. Es gibt Hunderte“, schrieb die Französin, die sich in der ersten Runde der US Open der Mexikanerin Renata Zarazua geschlagen geben musste. Dass sie nach verlorenen Partien Hass-Nachrichten, von Leuten, die Geld auf sie gewettet hatten, bekommt, ist für Garcia nichts Neues, dennoch verletzt es sie nach wie vor.