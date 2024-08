Müllmann (38) nach Sturz von Auto verstorben

„Im Herzen bist du immer bei uns, wir vermissen dich!“ Mit diesen Worten nimmt die Familie Abschied von Wolfgang I. Der 38-Jährige aus Oberneukirchen war am 21. August bei einem ungewöhnlichen und tragischen Unfall schwer verletzt worden. Wolfgang I. arbeitete in Linz bei der Müllabfuhr, stürzte in einer Kurve von der Trittplatte und fiel so unglücklich mit dem Kopf auf die Gesteinkante, dass er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog.