Maut-Check: So billig ist Lkw-Route durch Tirol

Neuen Schwung in die Tiroler Transitdiskussion bringt der Vorschlag von Kanzler Karl Nehammer, die Lkw-Mauttarife in Österreich auf Schweizer Niveau anzuheben. Das würde die Transit-Belastung am Brenner verringern, zeigte sich der Kanzler überzeugt. Die Anhebung sei durch ein Sonderprivileg möglich, das durch die EU eingeräumt werden könne. Doch der Faktencheck zeigt: Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Warum das so ist.