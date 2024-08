Wikingerschiff vor Norwegen gekentert – eine Tote

Hohe Wellen

Am Wochenende waren er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit dem rund zehn Meter langen Holzschiff in Tvøroyri auf der färöischen Insel Suduroy in See gestochen. Doch das Experiment scheiterte. Das offene Schiff kenterte in der Nähe von Stadt an der westnorwegischen Küste. Die Wetterbedingungen waren laut norwegischen Angaben schlecht. Es habe Wellen gegeben, die bis zu fünf Meter hoch gewesen seien.



Hier sehen Sie ein Posting zu dem Rettungseinsatz.