Nach feinem Sommer jagt Höll wieder WM-Gold

Die Sommerpause ist vorbei, die Rennaction kehrt zurück! Die Downhill-Elite greift nach erholsamen Wochen bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Andorra an. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin und amtierende Weltmeisterin Valentina Höll will sich in Pal Arinsal erneut die Goldmedaille krallen: „Ich habe alles dafür gemacht, dass ich so gut wie möglich vorbereitet bin. Was am Ende passiert, kann man nicht beeinflussen.“ Denn die zweifache Saisonsiegerin hat zahlreiche Jägerinnen hinter ihr: „Es sind ein Haufen Mädels am Start, die eine Chance haben.“ So zählen neben der Leogangerin auch Tahnee Seagrave, Camille Balanche, Marine Cabirou oder ihre gute Freundin Nina Hoffmann zum Favoritenkreis.