Unwetter-Opfer müssen psychologisch betreut werden

Eine Spur der Verwüstung richtete das jüngste Unwetter in Baldramsdorf an. Wie berichtet, wurden Häuser von Bäumen und Muren beschädigt, Straßen verschüttet. Unter Tränen kämpften Betroffene gegen die Schlammmassen in ihren völlig verwüsteten Gärten an. „Unseren Ort hat es ja nicht das erste Mal erwischt. Vor 41 Jahren töte eine Schlammlawine meine Mutter, ein Kind und Nachbarn“, erinnert sich Waltraud Gaggl, die ihrer Schwester beim Aufräumen hilft. „Betroffene in Schüttbach, die durch ein Unwetter 1983 ihre Liebsten verloren, müssen vom Kriseninterventionsteam betreut werden“, sagt Bürgermeister Friedrich Paulitsch.