Hatte zwei Messer: Polizei erschießt Angreifer

Nach Angaben der Polizei soll der Mann am Dienstagnachmittag in der Kleinstadt Moers bei Duisburg zuvor mehrere Passanten tätlich angegriffen und ihnen gedroht haben. Weitere Personen sollen den Behörden zufolge nicht zu Schaden gekommen sein. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um einen Deutschen. Der Mann starb an seinen Schussverletzungen.