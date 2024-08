Kamikaze-Drohung mit weitreichenden Folgen

Mitte Jänner war der Mann vom Schöffensenat wegen schwerer Nötigung schuldig gesprochen worden – 18 Monate Freiheitsstrafe, davon 6 unbedingt plus Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil wegen eines Formalfehlers auf, der Prozess musste also in die Neuauflage gehen.