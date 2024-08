ASKÖ Oedt gegen FK Austria Wien ab 19 Uhr LIVE

Die ASKÖ Oedt liegt nach vier Runden in der Regionalliga Mitte mit sechs Punkten auf dem achten Platz. „Oedt ist zwar erst im Sommer aufgestiegen, rein vom Kader her aber eine gestandene Regionalliga-Mannschaft, die wir natürlich nicht unterschätzen werden. Dazu haben sie einen enorm erfahrenen Trainer“, spricht Helm Oedt-Coach Kurt Russ an. Wird die Austria im Cup ihrer Favoritenrolle gerecht oder sorgt Oedt heute für eine ganz große Überraschung?