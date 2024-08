Besondere Auszeichnung für Cristiano Ronaldo

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird für seine Bestmarken in der Champions League mit einem besonderen Preis geehrt. Der Portugiese, mit 140 Toren in 183 Spielen Rekordtorschütze der Königsklasse, soll die Auszeichnung am Donnerstagabend am Rande der Auslosung der neuen Ligaphase der Champions League in Monaco von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erhalten.