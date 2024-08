Opa begrapschte Enkelkinder und muss in Haft

21 Monate teilbedingte Haft

Am Ende des Prozesstages konnte der schwere sexuelle Missbrauch – also Penetration – nicht nachgewiesen werden, aber die Schöffen sahen es als bewiesen an, dass der Großvater die Enkel zumindest unsittlich berührt habe. Daher wurde er nach Paragraf 207, Sexueller Missbrauch von Unmündigen, verurteilt. Der Strafrahmen beträgt sechs Monate bis fünf Jahre Haft.