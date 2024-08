Ferienende dürfte starken Rückreiseverkehr bringen

„Ironman 70.3“ sorgt für Straßensperren

Am kommenden Sonntag, 01. September 2024, findet der „Ironman 70.3“ in bzw. rund um Zell am See statt. Dies bringt einige Straßensperren mit sich. Vor allem im Zuge der Radstrecke, die von Zell am See über die Strecke B311 – Lend – L216 – Dienten – B164 – Maria Alm – Gemeindestraßen – Maishofen – B311 – Zellermoos – B168 nach Kaprun führt, kommt es zu Verkehrsbehinderungen, der ARBÖ empfiehlt, die betroffenen Bereiche zu meiden oder großräumig zu umfahren. Bereits am Freitag kommt es zu Sperren im Ortsgebiet von Zell am See.