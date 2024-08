Kurzer Prozess! Novak Djokovic souverän weiter

Novak Djokovic ist bei seinem ersten Auftritt seit dem Olympiasieg in Paris ohne Satzverlust geblieben. Der als Nummer zwei gesetzte Serbe zog am Montag mit einem 6:2, 6:2, 6:4-Erfolg gegen Radu Albot aus Moldau in die 2. Runde der Tennis-US-Open ein. Ebenfalls weiter kam der auf Position vier eingestufte Deutsche Alexander Zverev, der seinen als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschten Landsmann Maximilian Marterer mit 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:2 bezwang.