Klingt komisch, ist aber so: Trainerlob nach 0:4

Dass die nach nur zwei Runden erworbene Tabellenführung in der Vorarlbergliga verloren ging, stört Bickel nicht sonderlich. „Wir sind keineswegs ein Aufstiegskandidat, für uns war es von vorneherein wichtig, gut in der Liga anzukommen.“ Die Gründe für die Gegentore in der „Unteren Au“ hat er schnell analysiert. „Zweimal haben unsere Spieler den Ball zum Torwart zurückspielen wollen. Aufgrund des heftigen Regens ist er beide Male stecken geblieben. Die Frastner Stürmer sind nachgegangen und haben den Ball geerbt.“ Und die eigenen Chancen blieben – im Gegensatz zu den letzten Spielen – ungenutzt. Noch fehlt es den Sulnern an Routine, die wird aber von Spiel zu Spiel mehr. Der Aufsteiger gilt in der Liga aber schon jetzt – nach nur drei Spielen – als Bereicherung.