15 Monate Haft für rasenden Unfalllenker in Wien

„Hab‘ nicht darüber nachgedacht“

„Ich hab‘ nicht darüber nachgedacht“, sagte der türkische Unfalllenker. „Es muss ihnen klar sein, dass das das letzte Mal ist“, meinte die Schöffensenatsvorsitzende Daniela Zwangsleitner. Der 20-Jährige bekommt seine Fahrerlaubnis erst in einem Jahr wieder. Seinen BMW besitzt er aber immer noch, was bei der Richterin für Unverständnis sorgte. Damit er gut da stehe, investiere er weiterhin in die Versicherung des Autos, erklärte der Angeklagte vor Gericht.