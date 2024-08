„Gefahr, dass Innsbruck zu einem Nadelöhr wird“

Die Untersuchung dient der Diagnose und Behandlung bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Die Zahl der Patienten steigt, weil die Gesellschaft älter wird. Der St. Johanner Primar Peter Rainer sprach sich in der „Krone“ jüngst dafür aus, die Untersuchung auch in Bezirkskrankenhäusern zu etablieren. Als einen Grund nennt er Wartezeiten von bis zu sechs Monaten an der Klinik. „Ich bin überzeugt, dass eine regional abgestufte Versorgung in Tirol sinnvoll und höchst an der Zeit ist“, meint der Herzspezialist.