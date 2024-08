Wenn Kinder einem Fremden beim Sterben zusehen

Eigentlich hatte die Rettungskette perfekt funktioniert: Nur neun Minuten nach der Alarmierung konnten die Taucher der Wasserrettung den leblosen Mann aus dem Bodensee bergen. Zuvor waren seine Lebensgefährtin und die zwei Kinder genau an diesem Unterfangen gescheitert – was daran lag, dass der Bodensee an dieser Stelle trotz der Ufernähe steil abfällt, folglich war der Ertrinkende binnen weniger Sekunden aus dem Blickfeld verschwunden. Nach der Bergung machten sich die Einsatzkräfte umgehend daran, den Verunglückten zu reanimieren.