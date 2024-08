Unternehmen kämpfen vermehrt mit Erpresser-Mails

Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen geraten verstärkt in das Visier von Kriminellen, die mittels des Internets ihren Machenschaften nachgehen. Derzeit trudeln bei vielen Betrieben im Burgenland Erpresser-Mails ein. In diesen wird den Unternehmen angedroht, dass sie gehackt werden, sollten sie nicht bestimmten Anweisungen befolgen – an deren Ende es natürlich um Geld geht. Viele besorgte Unternehmer würden sich deswegen an die Wirtschaftskammer wenden, berichtet Carola Fuchs, Leiterin des ServiceCenters.