61-Jähriger gab sich als Kriminalpolizist aus

Was genau der Auslöser für die Eskalation am Samstag in einem Lokal in Pörtschach war, ist nicht bekannt, aber ein 61-jähriger Klagenfurt verlor völlig die Fassung. „Er bedrohte den 50-jährigen Gastwirt und versetzte diesen dadurch in Furcht und Unruhe. Er beschimpfte ihn auch rassistisch“, berichtet die Polizei.