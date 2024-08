Nach Absturz: Co-Pilot und Notärztin sind verliebt

Die Wunden sind verheilt, doch die Narben sind sichtbar und erinnern an den schicksalhaften 22. August 2020. Gerhard Thierschädl saß als Co-Pilot in einem Hagelflugzeug, das über dem Gaberl in ein Weltuntergangswetter geriet. Der peitschende Hagelschauer und die starken Sturmböen und Fallwinde machten es unmöglich, das drohende Unheil zu umfliegen, um glimpflich landen zu können.