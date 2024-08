Jetzt reicht es! Gorenzel trifft den Schiriboss

Anruf bei der Bundesliga

Die Leistung des Schiritrios und des VAR brachte Gorenzel wieder einmal auf die Palme – es gab einige strittige Elferszenen, die er dank der Wiederholungen ja genau studieren konnte. Gleich nach dem Match rief er bei der Bundesliga an, forderte eine Aussprache mit den Pfeifenmännern. „Ich wollte ein Gespräch mit einem der Vorsitzenden der Schiri-Kommission. Das hat man mir zugesagt. Das Gespräch steigt nun unter der Woche.“

Entscheidungen inzwischen eine Raketenwissenschaft

Was den Sportchef so in Rage brachte? „Ich will, dass man mir die unterschiedlichen Bewertungen der Elferszenen erläutert. Für mich sind die Entscheidungen inzwischen eine Raketenwissenschaft, die ich nicht mehr verstehe.“