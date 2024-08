Alessandra Meyer-Wölden schwärmt von neuer Liebe

Pocher kennt Meyer-Wöldens Neuen

Nur eines stimme nicht, so Pocher weiter: „Dieser Mann ist nicht – wir können ihn Alex nennen, ist ja auch so – ist nicht der Grund, dass du wieder nach Deutschland ziehst oder dass du deswegen hier bist oder deswegen in Köln bist oder so. Das war jetzt einfach ein Nebeneffekt, dass ihr euch kennengelernt habt.“ Denn Meyer-Wölden und ihr neuer Freund seien sich „zufälligerweise in Köln dann wiederbegegnet“.