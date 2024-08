Irre! Österreich fegt mit 24:0 über Ungarn hinweg

Im Kampf um einen der letzten beiden Startplätze für die Europameisterschaft 2025 in Mönchengladbach gelang der ÖHV-Auswahl am Donnerstag in der ersten Runde ein 24:0-Torfestival gegen Ungarn. Am Samstag (14.15 Uhr) wartet Portugal im nächsten K.o.-Spiel, bei einem Sieg würde es im Finale am Sonntag um das EM-Ticket für die Endrunde in Deutschland gehen.