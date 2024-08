Sensation! Hammarberg & Berger besiegen Olympia-5.

Im Fall des Gruppensiegs ginge es direkt ins Viertelfinale

Bei den Olympischen Spielen in Paris waren Julian Hörl/Alexander Horst Evandro/Arthur unterlegen, nun gab es sozusagen die Österreicher-Revanche. Damit stehen die Chancen der rot-weiß-roten Youngsters auf das Erreichen der Zwischenrunde gut. Dafür müssen die U21-Vizeweltmeister nach den Freitag-Partien gegen die Italiener Samuele Cottafava/Paolo Nicolai und gegen die Norweger Hendrik Mol/Mathias Berntsen in Gruppe C Zweiter oder Dritter sein. Im Fall des Gruppensiegs ginge es direkt ins Viertelfinale.