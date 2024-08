Luger zieht sich aus allen Parteifunktionen zurück

Die Zeit als SPÖ-Stadtparteichef ist für Luger indes vorbei: Dieser werde sich „aus allen Parteifunktionen zurückziehen“, sagt Lindner im Gespräch mit der „Krone“. Das sei bereits heute Vormittag vereinbart worden. „Es werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Schritte der SPÖ Linz notwendig sein, um die Situation für die Zukunft zu klären“, heißt es dazu in einer Aussendung Lindners. Die SPÖ Linz werde an einer „zukunftsorientierten Lösung arbeiten“. Es gehe darum, den Sachverhalt in der LIVA weiter aufzuklären und das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen.