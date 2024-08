Unglück am Balkan: 7 Migranten in Fluss ertrunken

Rettungsdienst sucht nach Leichen

In dem Boot, das an der Drina zwischen den Ortschaften Orlaca in Serbien und Orlice bei Zvornik in Bosnien-Herzegowina gekentert war, waren rund 25 Personen. 18 Migranten, unter ihnen drei Kinder, konnten sich ans Ufer retten. Der serbische Rettungsdienst und Taucher suchen laut Dacic nun im Fluss nach den sieben Leichen.