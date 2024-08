Hallstätter Gletscher wird nicht zu retten sein

„Atemberaubendes Tempo“

„Wir sehen am Messprogramm am Hallstätter Gletscher, in welch atemberaubendem Tempo sich die Klimakrise beschleunigt. Klar ist auch: Der Gletscher in der derzeitigen Form ist nicht mehr zu retten“, sagt dazu Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder bei einem gemeinsamen Lokalaugenschein am Gletscher mit Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne).