Was in geheimnisvollen Zehn-Euro-Paketen steckt

Wer wird nicht gerne überrascht? In Linz kann man sich jetzt bei einem sogenannten Secret-Pack-Automaten ein nicht ausgeliefertes Paket um zehn Euro kaufen – es könnte alles drinnen sein. „Krone“-Redakteurin Anna Jaschek wagte den Selbstversuch. Was in ihrem Paket war, erfahren Sie im Video mit Krone+.